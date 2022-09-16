Украинские защитники выбивают оккупантов из всех рубежей на юге - ОК Юг

14:25 16 сентября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины выбивают оккупантов из всех рубежей на юге.

Об этом сообщила в пятницу, 16 сентября, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На самом деле мы ведем достаточно тяжелые бои, достаточно существенные вражеские силы нам противодействуют. Враг продолжает использовать контрбатарейную борьбу, поскольку нет сил и мотивации отправляться в открытое противостояние", - сказала она.

ВСУ делают все, чтобы выбить врага из всех рубежей.

"Они держатся на расстоянии и за те железобетонные конструкции, которые обустроили на рубежах обороны. Выбитые из первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий, там, где крепче и безопаснее. Но мы делаем все, чтобы они и там не зацепились", – рассказала Гуменюк.

Представитель ВСУ в очередной раз призвала не распространять преждевременно информацию об освобождении территорий и обстрелах тех или иных объектов.

"Такая информация в условиях гибридной войны чрезвычайно вредит и враг не спит, слышит, все видит и отслеживает… На информационном фронте продолжает обрабатывать даже то население, которое еще находится под оккупацией… Мы хотим подготовить максимальный плацдарм для нашей радости, то, что мы делаем, любит тишину", – подчеркнула она.

По словам Гуменюк, на юге оккупанты растеряны из-за поражения пунктов управления, офицерского состава и невозможности подвоза оружия и боеприпасов.

"Процесс уже запущен, когда оккупанты сдаются в плен. Возможно, он не такой массовый, как нам бы хотелось. Но мы должны понимать, что с той стороны продолжается определенная мозговая и психологическая обработка с персоналом. Они пытаются создавать ротации, чтобы убрать максимально деморализованных. Глубже в тыл, там проводить их обработку, а после этого выводить на передовую. Все это делается довольно суетливо. Потому что времени мало", - заявила она.

Гуменюк напомнила о проблемах противника с логистикой и командованием.