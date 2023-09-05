Украинские защитники успешно выполнили миссии в Херсонской области

На территории Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, украинские бойцы успешно выполнили свои миссии.
Об этом 14 августа сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр в ходе включения на Military Media Center.
Об этом 14 августа сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр в ходе включения на Military Media Center.
Она подчеркнула, что для укрепления своих позиций на данной территории необходимо активно вытеснять врага и проводить операции по очистке от него.
Маляр также сообщила, что Вооруженные Силы Украины проводят успешные наступательные действия на направлениях Мелитополь и Бердянск.
Маляр также сообщила, что Вооруженные Силы Украины проводят успешные наступательные действия на направлениях Мелитополь и Бердянск.
Согласно ее словам, украинские военные также добились "значительных успехов" на юге и юго-востоке от населенного пункта Старомайорское, укрепляя свои позиции на стратегически важных участках.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии