11:02 14 августа Киев, Украина

На территории Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, украинские бойцы успешно выполнили свои миссии.



Об этом 14 августа сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр в ходе включения на Military Media Center.

"Определенные военные подразделения были поручены выполнить конкретные задачи на этой территории. На данном этапе мы не можем детализировать природу этих задач, но важно отметить, что наши силы успешно справились с ними", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что для укрепления своих позиций на данной территории необходимо активно вытеснять врага и проводить операции по очистке от него.



Маляр также сообщила, что Вооруженные Силы Украины проводят успешные наступательные действия на направлениях Мелитополь и Бердянск.

"В течение этой недели продолжаются бои в населенном пункте Урожайное, и здесь наши войска демонстрируют определенные успехи", - подчеркнула замминистра обороны.

Согласно ее словам, украинские военные также добились "значительных успехов" на юге и юго-востоке от населенного пункта Старомайорское, укрепляя свои позиции на стратегически важных участках.