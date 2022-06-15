Украинские защитники уничтожили 32 750 оккупантов

08:51 15 июня Киев, Украина

В Украине идут 112-е сутки войны с российскими оккупантами. На утро 15 июня уничтожены уже около 32750 военных рф. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
 
Об этом сообщает Генштаб ВСУ,
 
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:
  • личного состава 32750 (+250) человек ликвидировано 
  • танков  ‒ 1440 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин  ‒ 3528 (+25) ед,
  • артиллерийских систем  – 722 (+1) ед,
  • РСЗО - 230 (+1) ед,
  • средства ПВО  - 97 (+0) ед,
  • самолетов  – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатые ракеты - 129 (+4),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,
  • специальная техника - 55(+1).