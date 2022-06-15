Украинские защитники уничтожили 32 750 оккупантов

08:51 15 июня Киев, Украина

В Украине идут 112-е сутки войны с российскими оккупантами. На утро 15 июня уничтожены уже около 32750 военных рф. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ,

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили: