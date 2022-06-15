Украинские защитники уничтожили 32 750 оккупантов

В Украине идут 112-е сутки войны с российскими оккупантами. На утро 15 июня уничтожены уже около 32750 военных рф. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:
- личного состава 32750 (+250) человек ликвидировано
- танков ‒ 1440 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
- РСЗО - 230 (+1) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатые ракеты - 129 (+4),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,
- специальная техника - 55(+1).
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