Украинские защитники сдвинули фронт к админграницам Луганской области

Украинские военные в ходе успешного наступления в Харьковщине сместили фронт к админграницам Луганской области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
ВСУ перешли реку Оскол вброд в Боровой. Это произошло в 30 км от Изюма, недалеко от границы Харьковской и Луганской областей, заявили российские военные корреспонденты.
Российские оккупанты вряд ли смогут отбить реку. Маловероятно, что они получат подкрепления. В связи с этим украинские бойцы смогут этим воспользоваться.
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