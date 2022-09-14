Украинские защитники сдвинули фронт к админграницам Луганской области

14:39 14 сентября Киев, Украина

Украинские военные в ходе успешного наступления в Харьковщине сместили фронт к админграницам Луганской области.



Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



ВСУ перешли реку Оскол вброд в Боровой. Это произошло в 30 км от Изюма, недалеко от границы Харьковской и Луганской областей, заявили российские военные корреспонденты.



Российские оккупанты вряд ли смогут отбить реку. Маловероятно, что они получат подкрепления. В связи с этим украинские бойцы смогут этим воспользоваться.