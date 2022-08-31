Украинские защитники провели серию контратак между Изюмом и Славянском

12:36 05 августа Киев, Украина

Украинскими военными было проведено серию контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщили в Институте ведения войны (ISW).



Оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, попытки наступления на Пески и совершила ограниченный наземный удар к юго-западу от Донецка.



В ISW отмечают, что перед вышестоящим российским командованием стоит дилемма, серьезность которой, возможно, зависит от способности Украины вести значительные контрнаступательные операции на нескольких направлениях одновременно.



Если Украина сможет усилить позиции вокруг Изюма, продолжая переход к контрнаступлению на Херсон, тогда российские войска предстанут перед сложнейшим выбором.



Им, вероятно, придется решить - оставить свои позиции на западе вокруг Изюма в пользу обороны своих наземных линий связи дальше на севере и востоке или привлечь больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать текущую линию фронта.