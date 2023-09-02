Украинские защитники продвинулись к Бахмуту на 3 км² - Маляр

11:40 14 августа Киев, Украина

За последние семь дней, украинские защитники расширили контроль на территории площадью 3 квадратных километра, расположенной на направлении к городу Бахмут.

Сообщение об этом появилось 14 августа, когда заместитель министра обороны Анна Маляр выступила с информацией во время передачи на военном информационном центре.

Она также добавила, что общая площадь освобожденных территорий на южном фронте направления к Бахмуту составляет уже 40 квадратных километров.
 
"Враг предпринимал попытки вернуть утраченные позиции в течение недели в районах, расположенных западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки", - дополнила Маляр.