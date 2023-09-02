Украинские защитники продвинулись к Бахмуту на 3 км² - Маляр

За последние семь дней, украинские защитники расширили контроль на территории площадью 3 квадратных километра, расположенной на направлении к городу Бахмут.
Сообщение об этом появилось 14 августа, когда заместитель министра обороны Анна Маляр выступила с информацией во время передачи на военном информационном центре.
Она также добавила, что общая площадь освобожденных территорий на южном фронте направления к Бахмуту составляет уже 40 квадратных километров.
Сообщение об этом появилось 14 августа, когда заместитель министра обороны Анна Маляр выступила с информацией во время передачи на военном информационном центре.
Она также добавила, что общая площадь освобожденных территорий на южном фронте направления к Бахмуту составляет уже 40 квадратных километров.
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