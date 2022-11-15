Украинские защитники приближаются к Рубежному и Кременной на Луганщине

Вооруженные Силы постепенно продвигаются ближе к крупным городам Луганщины, в частности, к Рубежному и Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире нацмарафона.
По словам Гайдая, украинские защитники не могут очень быстро продвигаться на Луганщине, потому что врагу удалось немного подготовиться там, "они сделали оборонительные сооружения, успели подтянуть резервы". Также замедляет продвижение ВСУ и то, что все территории заминированы.
Как отметил глава ОВА, Луганщина завалена трупами россиян. Тела погибших оккупанты не забирают, более того - они иногда оставляют и раненых. Вместе с тем, несмотря на большие потери, россияне продолжают стягивать резервы.
Как отметил глава ОВА, Луганщина завалена трупами россиян. Тела погибших оккупанты не забирают, более того - они иногда оставляют и раненых. Вместе с тем, несмотря на большие потери, россияне продолжают стягивать резервы.
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