Украинские защитники приближаются к Рубежному и Кременной на Луганщине

Вооруженные Силы постепенно продвигаются ближе к крупным городам Луганщины, в частности, к Рубежному и Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире нацмарафона.

"Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громко бои возле крупных городов - и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается к нашим крупным городам", - отметил он.