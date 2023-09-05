Украинские защитники продвигаются в Запорожской области - Генштаб

10:36 29 августа Киев, Украина





Эту информацию подтвердил В Запорожской области украинские защитники добились значительных успехов в районе Новоданиловка-Вербово и закрепляются на достигнутых рубежах.Эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

"На участке Новоданиловка-Вербово наши военные достигли значительных результатов, которые они успешно укрепляют, применяя артиллерийский огонь по распознанным объектам противника и проводя активные мероприятия по подавлению артиллерийского огня противника. В направлении Бахмута наши войска продолжают наступательные действия к южным границам города, где они надежно закрепляются на достигнутых позициях", - сообщается в официальном заявлении.



На территории Донецкой области противник предпринимал попытки наступления в районах Авдеевки и Марьинки, но эти действия оказались неудачными.



По данным Генштаба, агрессор понес серьезные потери в численности своего личного состава, а также в области вооружения и военной техники. Вражеские силы активно перемещают свои подразделения и войска, включая мобилизацию резервов.



Более того, украинские вооруженные силы успешно противостоят наступлению российских войск на разных направлениях – купянском, лиманском и бахмутском. В зоне боевых действий вокруг Клещеевки также были отражены безрезультатные попытки противника наступить.