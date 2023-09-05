Украинские защитники продвигаются в Запорожской области - Генштаб

В Запорожской области украинские защитники добились значительных успехов в районе Новоданиловка-Вербово и закрепляются на достигнутых рубежах.
Эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
На территории Донецкой области противник предпринимал попытки наступления в районах Авдеевки и Марьинки, но эти действия оказались неудачными.
По данным Генштаба, агрессор понес серьезные потери в численности своего личного состава, а также в области вооружения и военной техники. Вражеские силы активно перемещают свои подразделения и войска, включая мобилизацию резервов.
Более того, украинские вооруженные силы успешно противостоят наступлению российских войск на разных направлениях – купянском, лиманском и бахмутском. В зоне боевых действий вокруг Клещеевки также были отражены безрезультатные попытки противника наступить.
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