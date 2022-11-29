Украинские защитники постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной на Луганщине

11:13 29 ноября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины постепенно приближаются к Сватово и Кременной в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что бои на Луганщине продолжаются практически непрерывно.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно ВСУ понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", - заявил Гайдай.

Ранее он сообщал, что погода не способствует быстрому продвижению ВСУ на Луганщине.