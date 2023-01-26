Украинские защитники отразили атаки россии у 10 населенных пунктов - сводка

"За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Осуществил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дронов "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны. Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Неся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском - обороняется. Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Марьинка, Угледар и Павловка в Донецкой области",- гворится в сообщении.