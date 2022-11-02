Украинские защитники отбили 12 атак российских захватчиков - сводка

09:12 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 ноября.



Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.



Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.



В других направлениях враг осуществлял обстрелы: За прошлые сутки ВСУ отразили российские атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганщины и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донетчины.Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 ноября.Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны; на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск;

- из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка; на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан; на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, а до 10 единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.



Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражением оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника.



За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, два БпЛА типа Орлан -10, шесть ударных БпЛАШахед-136 и два - типа Куб.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и шесть других важных военных объектов противника.