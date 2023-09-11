Украинские защитники освободили часть Опытного под Авдеевкой

09:58 11 сентября Киев, Украина

Украинские воины освободили часть поселка Опытное, расположенного возле Авдеевки в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, в ходе выступления в Military Media Center 11 сентября.

"В Опытном произошло продвижение, украинские силы обороны захватили часть этого населенного пункта", - отметила она.

Замминистра обороны также добавила, что в течение недели украинские военные также добились частичных успехов в районах Новомайорского, Клищеевки и Андреевки в Донецкой области, укрепляя свои позиции на достигнутых рубежах.



Она также отметила, что на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продолжают вытеснять противника с его позиций, и в этом направлении наблюдается определенное продвижение вперед.