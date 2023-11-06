Украинские защитники ночью сбили 15 беспилотников и ракету Х-59 - ВС

10:08 06 ноября Киев, Украина

В ночь с 5 на 6 ноября российская армия провела атаку на Украину, используя 22 ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и четыре ракеты различных типов. Украинские защитники смогли успешно уничтожить 15 беспилотников и одну ракету Х-59.



Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и руководители Днепропетровской и Одесской областных администраций.



Атака началась с 20:00 5 ноября и продолжалась до полуночи 6 ноября 2023 года. В ходе атаки, оккупанты выпустили несколько ракет разных типов, включая управляемые авиационные ракеты Х-31 и Х-59 из оккупированной территории Херсонщины.