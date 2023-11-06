Украинские защитники ночью сбили 15 беспилотников и ракету Х-59 - ВС

В ночь с 5 на 6 ноября российская армия провела атаку на Украину, используя 22 ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и четыре ракеты различных типов. Украинские защитники смогли успешно уничтожить 15 беспилотников и одну ракету Х-59.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и руководители Днепропетровской и Одесской областных администраций.
Атака началась с 20:00 5 ноября и продолжалась до полуночи 6 ноября 2023 года. В ходе атаки, оккупанты выпустили несколько ракет разных типов, включая управляемые авиационные ракеты Х-31 и Х-59 из оккупированной территории Херсонщины.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и руководители Днепропетровской и Одесской областных администраций.
Атака началась с 20:00 5 ноября и продолжалась до полуночи 6 ноября 2023 года. В ходе атаки, оккупанты выпустили несколько ракет разных типов, включая управляемые авиационные ракеты Х-31 и Х-59 из оккупированной территории Херсонщины.
Также были зафиксированы пуски противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.
С оккупированного полуострова Крым были произведены пуски 22 ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131".
Благодаря совместным действиям Воздушных сил и средств ПВО Сил обороны Украины, удалось уничтожить 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Председатель Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак отметил, что защитники сумели сбить вражеский БПЛА в воздушном пространстве над Павлоградским районом.
Важно отметить, что в Одессе были зафиксированы попадания ракет в центр города и по заброшенному промышленному зданию.
С оккупированного полуострова Крым были произведены пуски 22 ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131".
Благодаря совместным действиям Воздушных сил и средств ПВО Сил обороны Украины, удалось уничтожить 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Председатель Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак отметил, что защитники сумели сбить вражеский БПЛА в воздушном пространстве над Павлоградским районом.
Важно отметить, что в Одессе были зафиксированы попадания ракет в центр города и по заброшенному промышленному зданию.
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