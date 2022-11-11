Украинские защитники начали зачистку Херсона - облсовет

В Херсоне идет зачистка после отступления оккупантов, которые искусственно создали в городе гуманитарный кризис. Об этом во время брифинга 11 ноября заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Он подтвердил, что войска рф перед уходом подорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию облэнерго, телевышку.
Несмотря на заявление Минобороны рф о выведении всех войск на левый берег Днепра, часть оккупантов осталась.
Он подтвердил, что войска рф перед уходом подорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию облэнерго, телевышку.
Несмотря на заявление Минобороны рф о выведении всех войск на левый берег Днепра, часть оккупантов осталась.
Депутат подчеркнул, что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". При этом гуманитарная ситуация в Херсоне на грани.
По словам Хланя, в городе нет связи, лишь местами появляется слабый мобильный интернет.
Он также добавил, что на период зачистки Херсона его жителям лучше оставаться дома.
Он также добавил, что на период зачистки Херсона его жителям лучше оставаться дома.
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