Украинские защитники на юге поразили два российских склада с боеприпасами

07:34 19 сентября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Благодатном и Херсоне два российских склада с боеприпасами.

 
Об этом сообщило ОК "Юг".

Вражеское войско уменьшилось на 29 россиян, уничтожено 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.

Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

В частности, ВСУ нанесли удар:
  • по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины;
  • по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО кафиров в Бериславском и Каховском районах;
  • по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова;
  • по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона;
  • по понтонной переправе в Новой Каховке.