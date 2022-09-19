Украинские защитники на юге поразили два российских склада с боеприпасами

07:34 19 сентября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Благодатном и Херсоне два российских склада с боеприпасами.

Об этом сообщило ОК "Юг".



Вражеское войско уменьшилось на 29 россиян, уничтожено 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.



Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.



В частности, ВСУ нанесли удар: