Украинские защитники на Херсонщине продолжают уменьшать силы агрессора
11:37 22 августа Киев, Украина
В Херсонской области украинские защитники продолжает проводить контрнаступательные действия, уменьшая силы врага, в том числе боеприпасы, технику и живую силу.
Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Мы системно и методично проводим те самые действия, которые называются контрнаступательными. Если все ждали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление
выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику", - отметила она, добавив, что это все серьезно влияет на моральный дух российских военных.
Напомним, накануне сообщалось, что на юге ВСУ
разбили командный пункт оккупантов. Украинская авиация нанесла пять ударов по позициям российских войск на юге страны.
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