Украинские защитники на Херсонщине продолжают уменьшать силы агрессора

11:37 22 августа Киев, Украина

В Херсонской области украинские защитники продолжает проводить контрнаступательные действия, уменьшая силы врага, в том числе боеприпасы, технику и живую силу.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы системно и методично проводим те самые действия, которые называются контрнаступательными. Если все ждали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику", - отметила она, добавив, что это все серьезно влияет на моральный дух российских военных.