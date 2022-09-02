Украинские защитники контролируют ситуацию на южном направлении

По состоянию на утро пятницы, 2 сентября, ВСУ продолжают держать под контролем ситуацию на фронтах южного направления.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Сообщается, что враг предпринял безуспешную попытку продвинуться в направлении Потемкиного на Херсонском направлении - атака была отбита ВСУ.
Противник продолжает обстреливать Николаевскую область, применяя авиацию и ракеты. По области ночью были нанесены удары, по предварительной информации, в этот раз обошлось без жертв.
По словам Гуменюк, россия использует боеприпасы, отложенные "на совсем черный день" - ракеты все чаще детонируют еще в воздухе.
Что касается Херсонской области, то Гуменюк призвала сохранять тишину.
Сообщается, что враг предпринял безуспешную попытку продвинуться в направлении Потемкиного на Херсонском направлении - атака была отбита ВСУ.
Противник продолжает обстреливать Николаевскую область, применяя авиацию и ракеты. По области ночью были нанесены удары, по предварительной информации, в этот раз обошлось без жертв.
По словам Гуменюк, россия использует боеприпасы, отложенные "на совсем черный день" - ракеты все чаще детонируют еще в воздухе.
Что касается Херсонской области, то Гуменюк призвала сохранять тишину.
Гуменюк отметила, что еще остаются некоторые транспортные пути, гипотетически возможные к использованию россиянами, но и они под огненным контролем сил обороны. Потери врага из категорий десятков они перешли в сотни: в частности, за прошедшие сутки уничтожили на юге уничтожено более 100 оккупантов и от 30 до 50 единиц техники (артиллерия, РСЗО, ПВО).
По словам спикера ОК Юг, движение российской техники по территории Крыма - это именно те попытки врага перебросить силы логистическими путями, которые также под украинским огневым контролем.
По словам спикера ОК Юг, движение российской техники по территории Крыма - это именно те попытки врага перебросить силы логистическими путями, которые также под украинским огневым контролем.
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