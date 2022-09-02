Украинские защитники контролируют ситуацию на южном направлении

17:07 02 сентября Киев, Украина

По состоянию на утро пятницы, 2 сентября, ВСУ продолжают держать под контролем ситуацию на фронтах южного направления.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



Сообщается, что враг предпринял безуспешную попытку продвинуться в направлении Потемкиного на Херсонском направлении - атака была отбита ВСУ.



Противник продолжает обстреливать Николаевскую область, применяя авиацию и ракеты. По области ночью были нанесены удары, по предварительной информации, в этот раз обошлось без жертв.



По словам Гуменюк, россия использует боеприпасы, отложенные "на совсем черный день" - ракеты все чаще детонируют еще в воздухе.



Что касается Херсонской области, то Гуменюк призвала сохранять тишину.

"Мы продолжаем позиционные бои, продолжаем уничтожать врага в смысле логистики, его способности и мощностей, летят в воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы. Это значит, что логистика взорвана настолько, что подтягивать резервы они не могут", - заявила она.

Гуменюк отметила, что еще остаются некоторые транспортные пути, гипотетически возможные к использованию россиянами, но и они под огненным контролем сил обороны. Потери врага из категорий десятков они перешли в сотни: в частности, за прошедшие сутки уничтожили на юге уничтожено более 100 оккупантов и от 30 до 50 единиц техники (артиллерия, РСЗО, ПВО).



По словам спикера ОК Юг, движение российской техники по территории Крыма - это именно те попытки врага перебросить силы логистическими путями, которые также под украинским огневым контролем.