Украинские защитники добиваются успехов на двух фронтах - разведка Британии

09:25 05 октября Киев, Украина

Украинские силы продолжают добиваться успехов в наступательных операциях на северо-восточном и на южном фронтах.


Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте в среду, 5 октября.

В сводке говорится, что на северо-востоке, в Харьковской области, ВСУ ныне заняли значительную часть территории к востоку от реки Оскол.

Украинские военные продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны россии в сторону узла снабжения город Сватово.
 
"Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности россии по пополнению своих подразделений на востоке", - сказано в сообщении.

В британском ведомстве считают, что российское руководство может быть обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которые россия аннексировала 30 сентября.