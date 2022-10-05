Украинские защитники добиваются успехов на двух фронтах - разведка Британии

Украинские силы продолжают добиваться успехов в наступательных операциях на северо-восточном и на южном фронтах.
Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте в среду, 5 октября.
В сводке говорится, что на северо-востоке, в Харьковской области, ВСУ ныне заняли значительную часть территории к востоку от реки Оскол.
Украинские военные продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны россии в сторону узла снабжения город Сватово.
В британском ведомстве считают, что российское руководство может быть обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которые россия аннексировала 30 сентября.
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