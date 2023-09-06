Украинские войска уже преодолели российские минные поля к северу от Токмака - CBS

11:27 19 августа Киев, Украина

Будущее нашей победы рождается на полях боя с потом и кровью наших защитников. Не смотря на упорное сопротивление врага, ВСУ продвигаются вперед. Как сообщило недавно американское медиа CBS News, украинские войска уже смогли преодолеть российские минные поля к северу от Токмака в Запорожской области. ВСУ дошли до первой линии обороны россиян.

СМИ отметило, что одна из целей контрнаступления Украины - продвинуться на юг через российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь - "ворота в Крым". Этот город является важным транспортным узлом для россиян, отмечает новостной отдел.

Перед деоккупацией Мелитополя украинские военные должны освободить город Токмак, являющийся важным барьером.

"Официальный представитель США сообщил CBS News..., что украинские войска прошли через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город", - заявляет медиа.

Американские журналисты добавляют, что освобождение Токмака и продвижение в Мелитополь будет нелегкой задачей для украинских сил.

Напомним, 16 августа Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины освободили Урожайное в Донецкой области.