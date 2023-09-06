Украинские войска уже преодолели российские минные поля к северу от Токмака - CBS

Будущее нашей победы рождается на полях боя с потом и кровью наших защитников. Не смотря на упорное сопротивление врага, ВСУ продвигаются вперед. Как сообщило недавно американское медиа CBS News, украинские войска уже смогли преодолеть российские минные поля к северу от Токмака в Запорожской области. ВСУ дошли до первой линии обороны россиян.
СМИ отметило, что одна из целей контрнаступления Украины - продвинуться на юг через российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь - "ворота в Крым". Этот город является важным транспортным узлом для россиян, отмечает новостной отдел.
Перед деоккупацией Мелитополя украинские военные должны освободить город Токмак, являющийся важным барьером.
Американские журналисты добавляют, что освобождение Токмака и продвижение в Мелитополь будет нелегкой задачей для украинских сил.
Напомним, 16 августа Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины освободили Урожайное в Донецкой области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии