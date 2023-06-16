Украинские войска смогли сбить как минимум один российский военный самолет из ЗРК Patriot - CNN

CNN, ссылаясь на представителей Пентагона и Конгресса США, сообщили, что Силы обороны Украины с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot сбили, по меньшей мере, один российский истребитель на расстоянии.
Когда и где это произошло – не сообщается. Известно лишь, что это произошло в последние недели. Истребители рф в основном остаются за российскими оборонными линиями, поэтому украинским военным сложно их сбивать с помощью систем меньшей дальности.
По словам чиновников США, Patriot нацеливается на российские истребители, обстреливающие украинские гражданские населенные пункты. Источники также отметили, что украинские военные сами принимают решение, когда и как привлекать ЗРК Patriot для обороны после того, как их партнеры передали Украине.
Некоторые сотрудники Конгресса США говорят, что с современными истребителями Украины будет легче нацеливаться на российские самолеты, а также не придется для этого тратить дорогие боеприпасы для Patriot, созданные для перехвата баллистических ракет.
Когда и где это произошло – не сообщается. Известно лишь, что это произошло в последние недели. Истребители рф в основном остаются за российскими оборонными линиями, поэтому украинским военным сложно их сбивать с помощью систем меньшей дальности.
По словам чиновников США, Patriot нацеливается на российские истребители, обстреливающие украинские гражданские населенные пункты. Источники также отметили, что украинские военные сами принимают решение, когда и как привлекать ЗРК Patriot для обороны после того, как их партнеры передали Украине.
Некоторые сотрудники Конгресса США говорят, что с современными истребителями Украины будет легче нацеливаться на российские самолеты, а также не придется для этого тратить дорогие боеприпасы для Patriot, созданные для перехвата баллистических ракет.
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