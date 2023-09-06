Украинские войска продвинулись в районе Роботино - ISW

Украинские войска за прошедшие сутки вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. Геолокационные снимки, опубликованные 19 и 20 августа, показывают, что украинские силы продвинулись восточнее населенного пункта Роботино на Запорожском направлении.
Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).
Отмечается, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском направлениях. В то же время, российские силы сталкиваются с проблемами контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, но особенно на запорожском направлении.
Также аналитики отмечают, что украинские удары по российским тылам демонстративно ухудшают нравственное состояние российских войск в Украине, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.
Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).
Отмечается, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском направлениях. В то же время, российские силы сталкиваются с проблемами контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, но особенно на запорожском направлении.
Также аналитики отмечают, что украинские удары по российским тылам демонстративно ухудшают нравственное состояние российских войск в Украине, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.
Ukrainian forces advanced near Robotyne in western Zaporizhia Obl.— ISW (@TheStudyofWar) August 20, 2023
Ukrainian strikes against Russian deep rear areas are generating discontent in the Russian info space & sparking criticism of the RU military command, as Ukraine likely intends.
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