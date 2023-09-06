Украинские войска продвинулись в районе Роботино - ISW

09:17 21 августа Киев, Украина

Украинские войска за прошедшие сутки вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. Геолокационные снимки, опубликованные 19 и 20 августа, показывают, что украинские силы продвинулись восточнее населенного пункта Роботино на Запорожском направлении.



Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).



Отмечается, что украинские войска ведут контрнаступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском направлениях. В то же время, российские силы сталкиваются с проблемами контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, но особенно на запорожском направлении.



Также аналитики отмечают, что украинские удары по российским тылам демонстративно ухудшают нравственное состояние российских войск в Украине, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.