Украинские войска продолжают продвигаться на юге - Маляр

10:24 28 августа Киев, Украина

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге страны.

По ее словам, украинские войска освободили село Роботино в Запорожской области и продвигаются дальше юго-восточнее этого села и южнее Малой Токмачки.

Маляр также отметила, что российские войска находятся в обороне на Запорожской и Херсонской областях, но продолжают обстреливать мирные населенные пункты этих областей, в том числе применяя барражирующие боеприпасы "Ланцет".