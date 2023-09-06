Украинские войска продолжают наступление на западе Запорожской области - ISW

В ежедневном отчете-анализе эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщают об успешном наступлении ВСУ на западе запорожской области.
Об этом говорится в статье ISW.
Геолокационные кадры от 5 сентября показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям северо-западнее и западнее Роботиного, указывая на то, что ВСУ продвинулись в район вблизи населенного пункта, о контроле которого заявляли российские войска.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Роботиного и к юго-западу от Вербового (около 10 км к востоку от Роботиного). Данные геолокации украинских сил северо-западнее Вербового свидетельствуют о том, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений. Украинские военные также подтвердили, что ВСУ преуспели на направлениях Роботино-Новопрокоповка, южнее Орехова.
Контрследующие операции украинских войск в районе границы Донецкой и Запорожской областей, вероятно, позволили сковать части 7-й гвардейской горнодесантной дивизии и не допустить их переброски на критические участки фронта в Запорожской области.
Украинские войска 5 сентября вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в Бахмуте, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также на западной части Запорожской области, добавили в Институте изучения войны.
Об этом говорится в статье ISW.
Геолокационные кадры от 5 сентября показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям северо-западнее и западнее Роботиного, указывая на то, что ВСУ продвинулись в район вблизи населенного пункта, о контроле которого заявляли российские войска.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Роботиного и к юго-западу от Вербового (около 10 км к востоку от Роботиного). Данные геолокации украинских сил северо-западнее Вербового свидетельствуют о том, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений. Украинские военные также подтвердили, что ВСУ преуспели на направлениях Роботино-Новопрокоповка, южнее Орехова.
Контрследующие операции украинских войск в районе границы Донецкой и Запорожской областей, вероятно, позволили сковать части 7-й гвардейской горнодесантной дивизии и не допустить их переброски на критические участки фронта в Запорожской области.
Украинские войска 5 сентября вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в Бахмуте, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также на западной части Запорожской области, добавили в Институте изучения войны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии