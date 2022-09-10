Украинские войска освободили Купянск - соцсети

В сети в субботу, 10 сентября, появилось фото украинских военных на фоне здания горсовета Купянска Харьковской области. На земле у их ног лежит сорванный российский флаг, а на здании горсовета установлены украинские флаги.

Перед этим в соцсетях было опубликовано видео, снятое, как утверждается, украинскими бойцами с крыши одного из домов в Купянске.

Взятие под контроль Купянска Харьковской области имеет очень важное значение для Украины, поскольку Купянск - это ключевой транспортный узел.