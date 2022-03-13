Украинские войска нанесли по противнику серию ночных ударов - Арестович

13:09 13 марта Киев, Украина

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович провел брифинг по ситуации на фронте.

"Противник определился с направлениями основных усилий и сосредотачивает свои усилия на наших силах обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его, наносим мощные ответные удары. Так сегодня ночью было уничтожено значительное количество "живой" силы и техники противника в Херсонские области", – отметил Арестович.

Он добавил, что Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевщина держатся.

"Прежде всего, на севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас предпринимает меры к перегруппировке, подтягиванию сил. И активных боевых действий в настоящее время не проводит", - сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, сообщил он, украинские войска нанесли по противнику серию ночных ударов: как артиллерийских, так и авиационных.

"Противник прибег к ответным ударам. В частности, в районе Львовщины. Стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Сейчас обстановка выясняется", - сказал Арестович.

В целом, подчеркнул он, ситуация контролируется военно-политическим руководством.