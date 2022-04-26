Армия РФ может попытаться наступать с юга, украинские войска готовятся защищать Запорожье.
О таких данных своей разведке сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.
По данным британских разведчиков, россияне также, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке.
Отмечается, что армия РФ временно заняла Кременную и ведет тяжелые бои на юге в меру ее попыток продвинутся на Славянск и Краматорск с севера и востока.
Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что армия РФ пытается наступать сразу везде. По его словам, это глупость с точки зрения военной науки.
Отмечается, что армия РФ временно заняла Кременную и ведет тяжелые бои на юге в меру ее попыток продвинутся на Славянск и Краматорск с севера и востока.
Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что армия РФ пытается наступать сразу везде. По его словам, это глупость с точки зрения военной науки.
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