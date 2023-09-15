Украинские воины восстановили контроль над Андреевкой в Донецкой области - Генштаб

07:52 15 сентября Киев, Украина





В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении вражеские силы не прекращают попыток прорвать оборону украинских Вооруженных сил в районе Богдановки. Согласно сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, в ходе штурмовых операций украинские воины взяли контроль над Андреевкой и продолжают свое контрнаступление, добиваясь частичных успехов в районе Клещеевки в Донецкой области.В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении вражеские силы не прекращают попыток прорвать оборону украинских Вооруженных сил в районе Богдановки.



Силы обороны, в свою очередь, добились частичных успехов в районе Клещеевки в ходе наступательных операций. В процессе штурмовых действий также был восстановлен контроль над Андреевкой в Донецкой области.



Украинские силы нанесли значительные потери противнику как в живой силе, так и в технике, и закрепились на достигнутых позициях.