Украинские воины отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганщины и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка в Донетчины.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке с фронта по состоянию на утро 3 февраля в Facebook.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке с фронта по состоянию на утро 3 февраля в Facebook.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравьиной, Толстодубового, Студенка, Катериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцевого, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.
На Лиманском направлении противник обстрелял Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.
На Лиманском направлении противник обстрелял Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.
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