Украинские воины отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов

08:03 03 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает Генеральный штаб За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганщины и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка в Донетчины.Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке с фронта по состоянию на утро 3 февраля в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, 2 из них – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Захватчик совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане. Враг, неся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях",- говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравьиной, Толстодубового, Студенка, Катериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцевого, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.



На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.



На Лиманском направлении противник обстрелял Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское на Луганщине.



На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.



На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.



На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.



На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".



Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.