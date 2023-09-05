Украинские воины добиваются успехов на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка - Генштаб

10:47 31 августа Киев, Украина





Эту информацию распространил Украинские защитники добились успеха и укрепляют свои позиции в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка в Запорожской области.Эту информацию распространил Генштаб

Силы обороны Украины продолжают активные операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В районе Новоданиловка-Новопрокоповка наши войска добились значительных успехов, закрепились на достигнутых позициях, наносят удары из артиллерийских систем по обнаруженным объектам противника, а также проводят контрбатарейную борьбу. В направлении Бахмут продолжается наступательная операция южнее города, силы обороны заняли позиции на достигнутых линиях", - гласит официальное сообщение.

Враг попытался провести неудачные наступательные действия в районах Марьинки Донецкой области, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. В результате противостояния враг понес значительные потери в личном составе, вооружении и технике, также его подразделения и войска активно перемещаются и используют резервы.



Силы обороны Украины также успешно отражают наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.



Противник провел неудачные наступательные операции в районах Новоегоровки Луганской области и Белогоровки Луганской области, а также Клищеевки Донецкой области и Курдюмовки Донецкой области. Бои в этих районах продолжаются, и силы обороны продолжают эффективно противостоять атакам врага.