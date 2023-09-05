Украинские воины добиваются успехов на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка - Генштаб

Украинские защитники добились успеха и укрепляют свои позиции в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка в Запорожской области.
Эту информацию распространил Генштаб.
Эту информацию распространил Генштаб.
Враг попытался провести неудачные наступательные действия в районах Марьинки Донецкой области, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. В результате противостояния враг понес значительные потери в личном составе, вооружении и технике, также его подразделения и войска активно перемещаются и используют резервы.
Силы обороны Украины также успешно отражают наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Противник провел неудачные наступательные операции в районах Новоегоровки Луганской области и Белогоровки Луганской области, а также Клищеевки Донецкой области и Курдюмовки Донецкой области. Бои в этих районах продолжаются, и силы обороны продолжают эффективно противостоять атакам врага.
Силы обороны Украины также успешно отражают наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Противник провел неудачные наступательные операции в районах Новоегоровки Луганской области и Белогоровки Луганской области, а также Клищеевки Донецкой области и Курдюмовки Донецкой области. Бои в этих районах продолжаются, и силы обороны продолжают эффективно противостоять атакам врага.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии