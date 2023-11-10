Украинские военные завершили обучение в Великобритании на семь недель раньше срока

17:26 10 ноября Киев, Украина

В Великобритании 30 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках операции Interflex на семь недель раньше запланированного срока. В британском правительстве отметили, что это самая большая военная программа такого типа на британской земле со времен Второй мировой войны.



Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.



По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, обучение завершилось на семь недель раньше запланированных сроков.

"Мы привлекли международных партнеров и можем гордиться реальными изменениями, которые мы делаем для свободы Украины здесь, в Великобритании. Слава Украине", - говорится в сообщении Шаппса в соцсети X (ранее - Twitter).

Общее количество украинских солдат, прошедших подготовку в Великобритании с 2014 года, превышает 52 тысячи человек.



Операцию Interflex запустили в июне 2022 года и она имела целью подготовить 30 тысяч военнослужащих к концу 2023 года.



Курс длится не менее пяти недель и включает в себя обращение с оружием, первую медицинскую помощь на поле боя, подготовку по вопросам права в вооруженных конфликтах и тактику патрулирования. За последние 12 месяцев пакет поддержки Великобритании расширился и теперь предусматривает повышение квалификации украинских морских пехотинцев.

"После запуска прошлым летом к программе присоединились ряд международных партнерских сил, предоставляя жизненно важный опыт, тренируясь и понимая боевые действия на передовой. К этим странам относятся Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия. сегодня союзник по НАТО Румыния также подтвердила свое участие, увеличив общее количество стран-партнеров до десяти", - говорится в сообщении.

"Interflex изменил уравнение этой войны, используя украинский дух, мужество и решительность и сопоставив это с мировым военным опытом. Решающий вклад наших международных партнеров в эту программу укрепляет глобальную поддержку Украины и подчеркивает нашу единую веру в то, что Украина может выиграть и выиграет эту войну", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.