Украинские военные завершили обучение в Великобритании на семь недель раньше срока

В Великобритании 30 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках операции Interflex на семь недель раньше запланированного срока. В британском правительстве отметили, что это самая большая военная программа такого типа на британской земле со времен Второй мировой войны.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, обучение завершилось на семь недель раньше запланированных сроков.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, обучение завершилось на семь недель раньше запланированных сроков.
Общее количество украинских солдат, прошедших подготовку в Великобритании с 2014 года, превышает 52 тысячи человек.
Операцию Interflex запустили в июне 2022 года и она имела целью подготовить 30 тысяч военнослужащих к концу 2023 года.
Курс длится не менее пяти недель и включает в себя обращение с оружием, первую медицинскую помощь на поле боя, подготовку по вопросам права в вооруженных конфликтах и тактику патрулирования. За последние 12 месяцев пакет поддержки Великобритании расширился и теперь предусматривает повышение квалификации украинских морских пехотинцев.
Кроме обширной программы обучения, Великобритания продолжает поддерживать Украину, чтобы освободить собственные территории. С начала российского вторжения в рамках военной поддержки стоимостью 4,6 миллиарда фунтов стерлингов страна предоставила ВСУ ракеты большой дальности, западные основные боевые танки и материально-техническую поддержку.
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