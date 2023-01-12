Украинские военные захватили российский экспортный танк

Трофеем украинских военных стал российский танк Т-90С, прежде всего предназначенный для экспорта, пишет "Милитарный" со ссылкой на видео проекта Ukraine Weapons Tracker.
По данным OSINT-исследователей, это первый задокументированный случай захвата Т-90С за все время полномасштабного российского вторжения .
Ранее издание предполагало, что россия мобилизовала на войну против Украины танки, которые могли предназначаться для экспорта в Алжир, Туркменистан или Вьетнам.
По данным OSINT-исследователей, это первый задокументированный случай захвата Т-90С за все время полномасштабного российского вторжения .
Ранее издание предполагало, что россия мобилизовала на войну против Украины танки, которые могли предназначаться для экспорта в Алжир, Туркменистан или Вьетнам.
#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023
These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh
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