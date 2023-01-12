Украинские военные захватили российский экспортный танк

14:10 12 января Киев, Украина

Трофеем украинских военных стал российский танк Т-90С, прежде всего предназначенный для экспорта, пишет "Милитарный" со ссылкой на видео проекта Ukraine Weapons Tracker.



По данным OSINT-исследователей, это первый задокументированный случай захвата Т-90С за все время полномасштабного российского вторжения .



Ранее издание предполагало, что россия мобилизовала на войну против Украины танки, которые могли предназначаться для экспорта в Алжир, Туркменистан или Вьетнам.

"Поступления на вооружение экспортных танков Т-90С может означать, что российская армия понесла большие потери в бронетехнике, в частности, в основных боевых танках. Также это может свидетельствовать о наличии проблем у кафиров с ремонтом и восстановлением поврежденных боевых машин", — отмечает "Милитарный".