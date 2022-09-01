Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 5 артсистем врага

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов, уничтожили пять артсистем врага, три танка и три боевые бронированные машины. Всего россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 750 своих военных убитыми. Об этом 28 августа сообщает Генштаб ВСУ.
Общие потери россии за время полномасштабного вторжения в Украину:
- личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1942 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4257 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,
- РСЗО - 274 ед,
- средств ПВО - 148 ед,
- самолетов - 234 ед,
- вертолетов - 202 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),
- крылатых ракет - 196 ед,
- кораблей/катеров - 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) ед,
- специальной техники - 99 ед.
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, президент рф владимир путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил рф на 137 тыс. человек.
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