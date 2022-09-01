Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 5 артсистем врага

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов, уничтожили пять артсистем врага, три танка и три боевые бронированные машины. Всего россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 750 своих военных убитыми. Об этом 28 августа сообщает Генштаб ВСУ.

Общие потери россии за время полномасштабного вторжения в Украину:

личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1942 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4257 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,

РСЗО - 274 ед,

средств ПВО - 148 ед,

самолетов - 234 ед,

вертолетов - 202 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),

крылатых ракет - 196 ед,

кораблей/катеров - 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6) ед,

специальной техники - 99 ед.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, президент рф владимир путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил рф на 137 тыс. человек.