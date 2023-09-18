Украинские военные впервые прошли десантную подготовку в Великобритании

10:11 18 сентября Киев, Украина

Королевские морские пехотинцы и спецназовцы британских Сухопутных войск впервые провели обучение десантной подготовке украинских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



Около 1000 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после полугодовой подготовки у специалистов Королевской морской пехоты и армейских спецназовцев при поддержке международных партнеров. Военные учились вести десантные операции на малых лодках, а также высадки на побережье.



Ранее об учебе сообщал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак во время визита Президента Зеленского в Великобританию в феврале 2023 года.



Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами день и ночь.

"Великобритания возглавляет подготовку Вооруженных Сил Украины, обеспечивая современную подготовку в ведении боя для более 20 тыс. новобранцев украинских Сухопутных войск в рамках операции Interflex. Программа подготовки, которую провели элитные британские спецназовцы, поможет Украине построить собственную морскую пехоту и расширить возможности", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Курс включал тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки, а также уничтожение помех, например, зубов дракона с помощью взрывчатки.



Во время тренировок используется то же оружие, которое, среди прочего, Великобритания предоставила Украине в рамках военной поддержки. Это более 10 тыс. единиц противотанкового оружия, включая тысячи систем NLAW.