Украинские военные создали новые рубежи обороны к западу от Соледара - британская разведка

Силы обороны Украины, вероятнее всего, покинули город Соледар Донецкой области, создав новые оборонные рубежи к западу от населенного пункта.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.
В министерстве отметили, что наступление россии на Соледар в основном состояло из сил ЧВК "Вагнер" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы сделать возможным окружение Бахмута. При этом один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением россиян.
Обнародованные британской разведкой снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться
интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщает британское Минобороны.
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