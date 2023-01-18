Украинские военные создали новые рубежи обороны к западу от Соледара - британская разведка

09:15 18 января Киев, Украина

Силы обороны Украины, вероятнее всего, покинули город Соледар Донецкой области, создав новые оборонные рубежи к западу от населенного пункта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.
"До конца 16 января 2023 года украинские войска, вероятно, вышли из города Соледарь на Донбассе, оставив его под контролем российских военных и ЧВК "Вагнера". Украинские силы, вероятно, создали новые оборонные рубежи на западе", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что наступление россии на Соледар в основном состояло из сил ЧВК "Вагнер" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы сделать возможным окружение Бахмута. При этом один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением россиян.

Обнародованные британской разведкой снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться
интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщает британское Минобороны.
"Украинские силы почти наверняка продолжают оборону от российских сил на подступах к городу", - говорится в сообщении.