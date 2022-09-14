Украинские военные пройдут обучение на территории Дании

11:26 14 сентября Киев, Украина

Глава Минобороны Дании Мортен Бедсков сообщил, что власти Украины приняли предложение относительно обучения украинских военнослужащих на территории Дании.
 
Об этом Бедсков рассказал во время визита в Киев, сообщает Ekstra Bladet.
"В Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих. Я не могу вдаваться в подробности", - сказал Бедсков.
В августе стало известно, что Дания отправит осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат.

В то же время от министра обороны Дании стало известно, что он предложил Украине, чтобы солдаты также могли обучаться на датской земле.

Министр не исключил, что военные могут прибыть в Данию до конца года.
"Дания является одной из стран, где будет проходить обучение, и есть другие европейские страны, которые также начали деятельность по обучению", - сказал он.
При этом Бедсков добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны". Так было, например, в Украине с 2015 года до российского вторжения 24 февраля.