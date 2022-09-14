Украинские военные пройдут обучение на территории Дании

Глава Минобороны Дании Мортен Бедсков сообщил, что власти Украины приняли предложение относительно обучения украинских военнослужащих на территории Дании.
Об этом Бедсков рассказал во время визита в Киев, сообщает Ekstra Bladet.
В августе стало известно, что Дания отправит осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат.
В то же время от министра обороны Дании стало известно, что он предложил Украине, чтобы солдаты также могли обучаться на датской земле.
Министр не исключил, что военные могут прибыть в Данию до конца года.
При этом Бедсков добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны". Так было, например, в Украине с 2015 года до российского вторжения 24 февраля.
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