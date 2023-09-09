Украинские военные продолжат обучение на американских танках Abrams в Германии

18:05 08 сентября Киев, Украина

Почти 200 украинских военных продолжат свое обучение на американских танках Abrams в Германии на несколько недель. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке, Мартин О'Доннелл, в комментарии для "Голоса Америки".



По его словам, этот шаг был предпринят в ответ на запрос украинской стороны и будет поддерживаться до завершения переоснащения 31 американского танка, которые в настоящее время готовятся к отправке в Украину.

"Согласно запросу Украины, наши военные продолжат обучение и тренировки по управлению и ремонту танков до тех пор, пока 31 танк, обещанный США и предназначенный для передачи Украине в этом осеннем сезоне, не будет полностью готов", - подчеркнул О'Доннелл, добавив, что это обучение продлится несколько недель.

Учения проводятся на американской военной базе в Германии.