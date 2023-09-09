Украинские военные продолжат обучение на американских танках Abrams в Германии

Почти 200 украинских военных продолжат свое обучение на американских танках Abrams в Германии на несколько недель. Об этом сообщил представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке, Мартин О'Доннелл, в комментарии для "Голоса Америки".
По его словам, этот шаг был предпринят в ответ на запрос украинской стороны и будет поддерживаться до завершения переоснащения 31 американского танка, которые в настоящее время готовятся к отправке в Украину.
По его словам, этот шаг был предпринят в ответ на запрос украинской стороны и будет поддерживаться до завершения переоснащения 31 американского танка, которые в настоящее время готовятся к отправке в Украину.
Учения проводятся на американской военной базе в Германии.
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