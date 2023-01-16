Украинские военные прибыли в США для тренировок с комплексами Patriot - СМИ

12:36 16 января Киев, Украина

В Соединенные Штаты прибыли украинские военные, которые будут учить работать с комплексом противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.
"Около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot", - написал он в своем Twitter.
По данным Ярыша, в Пентагоне для военных была разработана ускоренная программа тренировки.
"По оценкам, она займет несколько месяцев (стандартная длится от полугода до года)", - отметил журналист.
Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.