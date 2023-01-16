Украинские военные прибыли в США для тренировок с комплексами Patriot - СМИ

В Соединенные Штаты прибыли украинские военные, которые будут учить работать с комплексом противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.
Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.
Approx 100 Ukrainian soldiers arrived in Oklahoma to begin training on the Patriot air defense systems.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023
Video by FOX. pic.twitter.com/AWjODFAnAh
По данным Ярыша, в Пентагоне для военных была разработана ускоренная программа тренировки.
Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.
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