Украинские военные прибыли в США для тренировок с комплексами Patriot - СМИ

12:36 16 января Киев, Украина





Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш. В Соединенные Штаты прибыли украинские военные, которые будут учить работать с комплексом противовоздушной обороны Patriot Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"Около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot", - написал он в своем Twitter.

Approx 100 Ukrainian soldiers arrived in Oklahoma to begin training on the Patriot air defense systems.



Video by FOX. pic.twitter.com/AWjODFAnAh — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023

По данным Ярыша, в Пентагоне для военных была разработана ускоренная программа тренировки.

"По оценкам, она займет несколько месяцев (стандартная длится от полугода до года)", - отметил журналист.