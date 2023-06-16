Украинские военные переходят к наступательным действиям - Минобороны

Вопреки российским военным, которые за каждым кустом видят признаки пугающего их контрнаступления ВСУ, Минобороны и Генштаб Украины не спешат объявлять об этом ожидаемом событии. Как сообщила 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные всего лишь переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям фронта.
Она отметила, что ВСУ продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение.
Маляр подчеркнула, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом, преуспевают и занимают доминирующие высоты.
При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции.
На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.
Также Маляр отметила, что россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.
Ранее Минобороны рф заявило, что ВСУ "начали контрнаступление сразу на пяти участках фронта". В частности, речь идет о Южно-Донецком направлении.
Накануне Министерство обороны сообщило, что объявлений о начале наступления ВСУ не будет, и призвало украинцев к информационной тишине.
А сегодня в ВСУ заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны.
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