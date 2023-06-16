Украинские военные переходят к наступательным действиям - Минобороны

17:33 05 июня Киев, Украина

Вопреки российским военным, которые за каждым кустом видят признаки пугающего их контрнаступления ВСУ, Минобороны и Генштаб Украины не спешат объявлять об этом ожидаемом событии. Как сообщила 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные всего лишь переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям фронта.

Она отметила, что ВСУ продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - написала она в Telegram.

Маляр подчеркнула, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом, преуспевают и занимают доминирующие высоты.

При этом российские оккупанты находятся в обороне и хотят удержать позиции.

На юге противник тоже находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения.

Также Маляр отметила, что россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, поскольку им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Ранее Минобороны рф заявило, что ВСУ "начали контрнаступление сразу на пяти участках фронта". В частности, речь идет о Южно-Донецком направлении.

Накануне Министерство обороны сообщило, что объявлений о начале наступления ВСУ не будет, и призвало украинцев к информационной тишине.

А сегодня в ВСУ заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны.