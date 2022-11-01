Украинские военные овладели NASAMS, которые могут доставить в Украину в ближайшие дни

Норвежские инструкторы работали с украинскими военнослужащими последние несколько недель на американской тренировочной базе в Германии. Они учили их, как работать и обслуживать систему NASAMS и связанные с ней боеприпасы. Это открывает путь для доставки первых систем в Украину в ближайшие несколько дней, заявили американские чиновники во вторник, 1 ноября, пишет The New York Times.
Украинские чиновники неделями призывали западные страны предоставить более совершенные системы оборонительного оружия, поскольку россия усилила бомбардировку украинских электросетей и другой критической инфраструктуры. Соединенные Штаты пообещали прислать в Украину сразу два NASAMS и еще шесть в ближайшие несколько лет.
На встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в прошлом месяце Соединенные Штаты и другие союзники пообещали быстро предоставить NASAMS и другие сложные средства противовоздушной обороны. Германия начала поставки четырех единиц противоракетной обороны, настолько современной, что ее собственные силы ее еще не использовали. Нидерланды пообещали миллионы долларов на ракеты противовоздушной обороны, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна направит "радары, системы и противовоздушные ракеты", пишет издание.
В первые дни войны западные официальные лица пытались перебросить в Украину арсеналы ПВО российского образца, такие как С-300 из восточноевропейских стран. Но, учитывая быстрое использование этих арсеналов, американские и НАТОвские чиновники пришли к выводу, что во время войны Украине понадобятся западные оборонные системы.
NASAMS, каждая из которых оснащена радиолокационными ракетами, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивает покрытие малой и средней дальности примерно от 29 до 48 км. Это оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от воздушного нападения.
Украинские чиновники неделями призывали западные страны предоставить более совершенные системы оборонительного оружия, поскольку россия усилила бомбардировку украинских электросетей и другой критической инфраструктуры. Соединенные Штаты пообещали прислать в Украину сразу два NASAMS и еще шесть в ближайшие несколько лет.
На встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в прошлом месяце Соединенные Штаты и другие союзники пообещали быстро предоставить NASAMS и другие сложные средства противовоздушной обороны. Германия начала поставки четырех единиц противоракетной обороны, настолько современной, что ее собственные силы ее еще не использовали. Нидерланды пообещали миллионы долларов на ракеты противовоздушной обороны, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна направит "радары, системы и противовоздушные ракеты", пишет издание.
В первые дни войны западные официальные лица пытались перебросить в Украину арсеналы ПВО российского образца, такие как С-300 из восточноевропейских стран. Но, учитывая быстрое использование этих арсеналов, американские и НАТОвские чиновники пришли к выводу, что во время войны Украине понадобятся западные оборонные системы.
NASAMS, каждая из которых оснащена радиолокационными ракетами, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивает покрытие малой и средней дальности примерно от 29 до 48 км. Это оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от воздушного нападения.
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