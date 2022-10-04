Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта

18:13 04 октября Киев, Украина

Украинские военные деоккупировали 1534 населенных пункта. Только на Харьковщине освобождено 483 населенных пункта.



Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



По словам Тимошенко, на освобожденных от россиян территориях уже организовали 1445 гуманитарных штабов. Из общего количества освобожденных пунктов, разминировать успели уже более полутысячи, работу Национальной полиции возобновили в 1,2 тысячи из них, а органы местного самоуправления заработали в 1508.



На освобожденных территориях возобновили работу и 933 медицинских учреждения, в 981 населенном пункте заработали учебные заведения, более тысячи человек уже получают услуги социальной защиты, а жители 922 населенных пунктов обеспечены финансовыми услугами.



Что касается критической инфраструктуры, то почти 70% населенных пунктов возобновили газоснабжение, в 976 – электроснабжение, у почти тысячи – водоснабжение, а у 950 населенных пунктов теперь есть еще и интернет и мобильная связь.