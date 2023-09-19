Украинские военные нанесли большие потери элитным подразделениям армии рф - ISW

10:22 19 сентября Киев, Украина





Об этом



Эксперты идентифицировали ряд российских фронтовых подразделений, в том числе 42-ю мотострелковую дивизию, регулярно вели бои против украинских войск на предыдущих этапах контрнаступления. После недавнего наступления украинцев эти подразделения, вероятно, отступили. Недавние наступления ВСУ на западе Запорожской области и к югу от Бахмута свидетельствуют о том, что российские подразделения в этих районах понесли большие потери.Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.Эксперты идентифицировали ряд российских фронтовых подразделений, в том числе 42-ю мотострелковую дивизию, регулярно вели бои против украинских войск на предыдущих этапах контрнаступления. После недавнего наступления украинцев эти подразделения, вероятно, отступили.

"Отсутствие последних сообщений и записей об участии этих элементов в боевых действиях на западе Запорожской области свидетельствует о том, что потери, понесенные во время первых этапов украинского контрнаступления, сделали их неэффективными в ведении боя", - отметили в ISW.

Авторы отчета считают, что части Черноморского флота россии, похоже, отступили за более глубокие линии обороны после освобождения Украиной Роботиного. Кроме того, элитные российские подразделения, предназначенные для контратаки наступающих украинских войск, "вероятно, понесли большие потери в этих операциях".



Части рф к югу от Бахмута также понесли большие потери. Сообщается, что украинские силы полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клищевки.



ISW добавляет, что это утверждение подтверждает заявление российского командира батальона "Восток" александра ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ.



По данным Института, 72-я моторизованная бригада, вероятно, стала небоеспособной, хотя точный уровень потерь среди двух бригад ВДВ остается неясным. Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаке и пытались отразить украинское наступление вокруг Бахмута - подобно тому, как подразделения ВДВ действуют в западной части Запорожской области - и, вероятно, понесли большие потери.

В отчете ISW предупреждается, что еще слишком рано точно говорить об уровне деградации российских подразделений в западном Запорожье и на Бахмутском секторе, и что потери могут быть разными для разных подразделений.



Однако ISW заявила, что "доказательства, которые есть сейчас", указывают на значительные потери, включая потерю боеспособности элитных российских подразделений.