Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior -23-II"

15:41 23 октября Киев, Украина

Украинские военные моряки принимают участие в многонациональном учения "Joint Warrior -23-II", проводимом в пределах территориальных вод Великобритании. К практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов".





В состав участников вошли Королевские Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ и Дании.

"Основная цель подготовки состоит в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также взаимосовместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров", - отметили в ВМС.

В ведомстве добавили, что во время учений отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО, ведь целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций.