Украинские власти планируют внедрить "умные сети" до 2035 года

20:43 14 октября Киев, Украина

Правительство Украины приняло решение до 2035 года внедрить концепцию "умных сетей", сообщает Министерство энергетики в пятницу, 14 октября.

"Концепция внедрения "умных сетей" и план мероприятий по ее реализации создают рамку для реализации современных технологий в украинской электроэнергетике, в том числе в процессе восстановления энергетической инфраструктуры после разрушений российским агрессором", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он рассчитывает, что восстановленный энергетический сектор Украины сможет стать воплощением самых современных энерготехнологий и будет отвечать европейским стандартам энергоэффективности.



Отмечается, что цель концепции – постепенное уменьшение потерь электроэнергии в сетях, обеспечение снижения выбросов СО2, увеличение объема инвестиций в модернизацию электросетей, а также улучшения качества и надежности электроснабжения для потребителей электроэнергии.

"В результате внедрения плана мер по реализации концепции к 2035 году предполагается уменьшить потери электроэнергии в электросетях в целом по Украине с 11,6% до 7,5% или на 6 млрд кВт-ч, что эквивалентно 3 млн тонн сожженного угля на ТЭС", – пояснили в Минэнерго.

Ожидается, что затраты на эксплуатационное обслуживание электросетей суммарно снизятся не менее чем на 8,3 млрд грн, а фактический уровень индекса средней продолжительности длительных перерывов в электроснабжении в системе сократится с 1700 до 100 минут в 2035 году, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню.