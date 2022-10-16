Украинские власти планируют внедрить "умные сети" до 2035 года

Правительство Украины приняло решение до 2035 года внедрить концепцию "умных сетей", сообщает Министерство энергетики в пятницу, 14 октября.
Он рассчитывает, что восстановленный энергетический сектор Украины сможет стать воплощением самых современных энерготехнологий и будет отвечать европейским стандартам энергоэффективности.
Отмечается, что цель концепции – постепенное уменьшение потерь электроэнергии в сетях, обеспечение снижения выбросов СО2, увеличение объема инвестиций в модернизацию электросетей, а также улучшения качества и надежности электроснабжения для потребителей электроэнергии.
Отмечается, что цель концепции – постепенное уменьшение потерь электроэнергии в сетях, обеспечение снижения выбросов СО2, увеличение объема инвестиций в модернизацию электросетей, а также улучшения качества и надежности электроснабжения для потребителей электроэнергии.
Ожидается, что затраты на эксплуатационное обслуживание электросетей суммарно снизятся не менее чем на 8,3 млрд грн, а фактический уровень индекса средней продолжительности длительных перерывов в электроснабжении в системе сократится с 1700 до 100 минут в 2035 году, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню.
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