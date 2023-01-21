Украинские танкисты начнут осваивать танки Leopard 2 – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2, хотя об их предоставлении решения пока нет. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Есть прорыв - это возможность для стран, которые владеют Leopard 2, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а тогда будем дальше двигаться, - отметил он.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам: Польши относительно Леопардов и Британии относительно Челленджеров.

Напомним, перед нынешней встречей руководителей оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом о предоставлении современных западных танков, но 20 января решений о предоставлении танков Украине принято не было.

Также сообщалось, что Польша подготовит танковую бригаду для ВСУ. На вооружении новой танковой бригады будут боевые машины пехоты и танки Т-72.