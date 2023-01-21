Украинские танкисты начнут осваивать танки Leopard 2 – Резников

09:18 21 января Киев, Украина

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2, хотя об их предоставлении решения пока нет. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Есть прорыв - это возможность для стран, которые владеют Leopard 2, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а тогда будем дальше двигаться, - отметил он.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам: Польши относительно Леопардов и Британии относительно Челленджеров.

Напомним, перед нынешней встречей руководителей оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом о предоставлении современных западных танков, но 20 января решений о предоставлении танков Украине принято не было.

Также сообщалось, что Польша подготовит танковую бригаду для ВСУ. На вооружении новой танковой бригады будут боевые машины пехоты и танки Т-72.

 