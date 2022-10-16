Украинские специалисты разрабатывают системы противодействия иранским дронам - Резников
16:43 14 октября Киев, Украина
На вооружении армии рф находятся около 300 иранских дронов, а украинские специалисты разрабатывают системы их подавления.
Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 14 октября, заявил министр обороны Алексей Резников
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Он добавил, что сейчас рф пытается закупить еще несколько тысяч таких дронов.
"Случится это или нет, мы с вами увидим. Но мы должны быть готовы к этому, поэтому мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы их подавления. Наши военные их сбивают, уже научились это делать. И мы разбираем все детали, до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги у них. И, соответственно, сейчас готовим разные системы противодействия", - сказал Резников.
Он добавил, что в этом вопросе Украина взаимодействует также с союзниками.
"Они заинтересованы организовать нам помощь. Поэтому здесь не одна страна вовлечена и задействована в этом процессе", - отметил Резников, добавив, что работа в этом вопросе ведется ежедневно.
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