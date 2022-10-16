Украинские специалисты разрабатывают системы противодействия иранским дронам - Резников

"Случится это или нет, мы с вами увидим. Но мы должны быть готовы к этому, поэтому мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы их подавления. Наши военные их сбивают, уже научились это делать. И мы разбираем все детали, до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги у них. И, соответственно, сейчас готовим разные системы противодействия", - сказал Резников.