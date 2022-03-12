Украинские системы ПВО эффективнее российских

12:08 12 марта Киев, Украина

С начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска выпустили по украинским городам и селам более 775 разных ракет. При этом за последние сутки агрессор запустил 65 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США

"Это были ракеты всех мастей и разновидностей, в том числе малой, средней дальности, а также баллистические и крылатые ракеты," сообщает представитель Министерства обороны США.

По состоянию на 12 марта противовоздушная оборона ВСУ уничтожила самолетов – 58 едениц, вертолетов – 83 едениц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.



В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов.



В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными.