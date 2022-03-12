Украинские системы ПВО эффективнее российских

С начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска выпустили по украинским городам и селам более 775 разных ракет. При этом за последние сутки агрессор запустил 65 ракет.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
По состоянию на 12 марта противовоздушная оборона ВСУ уничтожила самолетов – 58 едениц, вертолетов – 83 едениц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов.
В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными.
В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов.
В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными.
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