Украинские силы укрепляют свои позиции на южном направлении - Генштаб

На южном направлении украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах, как сообщается в Telegram-канале Military media center, медийной площадке Сил обороны.
Согласно выступлению представителя Генерального штаба ВСУ, Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Согласно выступлению представителя Генерального штаба ВСУ, Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В то же время, противник концентрирует свои основные усилия на обороне и предотвращении продвижения украинских войск. Он использует резервы и пытается восстановить потерянные позиции.
Также отмечается, что украинские вооруженные силы продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.
Также отмечается, что украинские вооруженные силы продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.
На направлении Белогоровка-Шипиловка украинские вооруженные силы также проводят наступательные действия, добиваясь частичных успехов и укрепляясь на достигнутых рубежах.
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