Украинские силы укрепляют свои позиции на южном направлении - Генштаб

10:27 21 июня Киев, Украина





Согласно выступлению представителя Генерального штаба На южном направлении украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на достигнутых рубежах, как сообщается в Telegram-канале Military media center, медийной площадке Сил обороны.Согласно выступлению представителя Генерального штаба ВСУ , Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Мы достигли частичных успехов на направлениях Новоданиловка-Работино, Малая Токмачка-Ивовое, Свободное Поле-Макаровка и укрепляемся на достигнутых рубежах", - отметил он.

В то же время, противник концентрирует свои основные усилия на обороне и предотвращении продвижения украинских войск. Он использует резервы и пытается восстановить потерянные позиции.



Также отмечается, что украинские вооруженные силы продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.

"Особенно жесткие бои ведутся на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества в Донецкой области", - подчеркнул Ковалев.

На направлении Белогоровка-Шипиловка украинские вооруженные силы также проводят наступательные действия, добиваясь частичных успехов и укрепляясь на достигнутых рубежах.