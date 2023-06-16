Украинские силы тестируют линию фронта перед контрнаступлением - ОП

18:04 15 июня Киев, Украина





Такую информацию в четверг, 15 июня, передал Михаил



Подоляк выделил три основных цели боевых действий, которые Вооруженные Силы Украины преследуют в настоящее время. Украинские силы пока не приступили к полноценному контрнаступлению и на данный момент проводят тестирование всей линии фронта, выявляя уязвимые места в обороне российских захватчиков.Такую информацию в четверг, 15 июня, передал Михаил Подоляк , советник главы Офиса президента, во время телемарафона.Подоляк выделил три основных цели боевых действий, которые Вооруженные Силы Украины преследуют в настоящее время.

"Наши текущие цели следующие. Во-первых, мы стремимся уничтожить максимальное количество мобилизованных врагов. Это создаст психологическое давление на российскую армию. Во-вторых, мы стремимся окончательно уничтожить как можно больше российской военной техники, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование. Наши вооруженные силы активно работают над достижением этой цели - они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом мы постепенно продвигаемся, проводя тестирование, чтобы выявить слабые места противника", - рассказал Подоляк.



Он отметил, что украинская армия не осуществляет наступательные действия в определенном направлении, а проводит атаки одновременно по нескольким направлениям, что свидетельствует о ведении современной войны.

"Третья составляющая - это отсутствие конкретного направления. Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война - мы атакуем по нескольким направлениям одновременно. Мы показываем, что даже будучи в меньшинстве по численности и технике, мы способны атаковать сразу в нескольких направлениях. Это уникальная история. Таким образом, наше тестирование позволяет нам продвигаться вперед, создавая панические настроения", - пояснил Подоляк.

"Мы пока не начали полноценного контрнаступления, в то время как россия утверждает: "Мы уже победили, мы уже отразили контрнаступление", - добавил он.



По словам советника главы Офиса президента Украины, глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен показала свою поддержку и готовность предоставить помощь восстановлению разрушенных городов и инфраструктуры после войны.

В свою очередь, руководитель НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс будет оказывать политическую и практическую поддержку Украине.