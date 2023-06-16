Украинские силы тестируют линию фронта перед контрнаступлением - ОП

Украинские силы пока не приступили к полноценному контрнаступлению и на данный момент проводят тестирование всей линии фронта, выявляя уязвимые места в обороне российских захватчиков.
Такую информацию в четверг, 15 июня, передал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, во время телемарафона.
Подоляк выделил три основных цели боевых действий, которые Вооруженные Силы Украины преследуют в настоящее время.
Такую информацию в четверг, 15 июня, передал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, во время телемарафона.
Подоляк выделил три основных цели боевых действий, которые Вооруженные Силы Украины преследуют в настоящее время.
Он отметил, что украинская армия не осуществляет наступательные действия в определенном направлении, а проводит атаки одновременно по нескольким направлениям, что свидетельствует о ведении современной войны.
По словам советника главы Офиса президента Украины, глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен показала свою поддержку и готовность предоставить помощь восстановлению разрушенных городов и инфраструктуры после войны.
В свою очередь, руководитель НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс будет оказывать политическую и практическую поддержку Украине.
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