Украинские силы представляют серьезную угрозу для российских солдат

16:06 23 Февраль Киев, Украина





В этом напряжении солдаты наблюдают, как их готовы встречать уже 120 000 украинских визави, у которых за плечами 8 лет военной закалки, опыт лучших иностранных инструкторов и самое современное вооружение.



Уже несколько месяцев российские военные находятся у границ Украины в грязи, холоде и напряжении: закончатся ли "учения" или Путин даст приказ о вторжении.В этом напряжении солдаты наблюдают, как их готовы встречать уже 120 000 украинских визави, у которых за плечами 8 лет военной закалки, опыт лучших иностранных инструкторов и самое современное вооружение.

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг армий мира, в этом году поместила Украину на 22-е место самых мощных армий и на 19 место по численности.