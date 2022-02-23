Украинские силы представляют серьезную угрозу для российских солдат

Уже несколько месяцев российские военные находятся у границ Украины в грязи, холоде и напряжении: закончатся ли "учения" или Путин даст приказ о вторжении.
В этом напряжении солдаты наблюдают, как их готовы встречать уже 120 000 украинских визави, у которых за плечами 8 лет военной закалки, опыт лучших иностранных инструкторов и самое современное вооружение.
В этом напряжении солдаты наблюдают, как их готовы встречать уже 120 000 украинских визави, у которых за плечами 8 лет военной закалки, опыт лучших иностранных инструкторов и самое современное вооружение.
Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг армий мира, в этом году поместила Украину на 22-е место самых мощных армий и на 19 место по численности.
Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров. С 2014 мы получили от США военной помощи на $5,4 миллиарда. Сейчас на вооружении украинской армии противотанковые ракетные комплексы SMAW, британские NLAW, ПТРК Javelin, а скоро ожидается поставка и "Стингеров" от Литвы и Латвии. Шансов уцелеть бронированным машинам с российской спецзащитой, как свидетельствуют учения на полигонах ВСУ и реальные боевые действия на Ближнем Востоке, нет.
Только в январе поставки вооружения от США достигли 700 тонн, не считая поддержки от других стран Североатлантического альянса. И все это до последнего снаряда обрушиться праведным гневом на российских солдат.
Смерть за родину почетна, но не в случае с боевиками РФ. Как и в 2014 году они станут лишь "жертвами военных учений". А их семьи продолжат влачить жалкое существование в России, сокрушенной санкциями и в изоляции от демократического мира.
И несмотря на то что в Украине есть процент людей относящихся лояльно к россиянам, у них нет желания быть частью "русского мира" и жить в вакууме под управлением сумасшедшего диктатора. А в случае вторжения даже такие дружелюбные украинцы встретят русских, как агрессоров и оккупантов.
В сложившейся ситуации украинская армия имеет больше преимущество: опыт, новейшее вооружение и прежде всего мотивация — защита своей земли и своих семей. За спинами наших бойцов отряды терробороны, вся страна и миллиарды людей во всем мире. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза украинским бойцам, уверен — повторения 2014 года не будет.
На стороне же Российской Федерации выступает только Республика Беларусь и то не по своей воле.
Москва вряд ли решит сменить курс и сесть за стол переговоров. Но одно дело, когда речь идет о растрате госбюджета на игру мышцами, и совсем другое, когда на кону жизни россиян, которых Путин ради своих имперских амбиций готов сделать "пушечным мясом".
Только в январе поставки вооружения от США достигли 700 тонн, не считая поддержки от других стран Североатлантического альянса. И все это до последнего снаряда обрушиться праведным гневом на российских солдат.
Смерть за родину почетна, но не в случае с боевиками РФ. Как и в 2014 году они станут лишь "жертвами военных учений". А их семьи продолжат влачить жалкое существование в России, сокрушенной санкциями и в изоляции от демократического мира.
И несмотря на то что в Украине есть процент людей относящихся лояльно к россиянам, у них нет желания быть частью "русского мира" и жить в вакууме под управлением сумасшедшего диктатора. А в случае вторжения даже такие дружелюбные украинцы встретят русских, как агрессоров и оккупантов.
В сложившейся ситуации украинская армия имеет больше преимущество: опыт, новейшее вооружение и прежде всего мотивация — защита своей земли и своих семей. За спинами наших бойцов отряды терробороны, вся страна и миллиарды людей во всем мире. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза украинским бойцам, уверен — повторения 2014 года не будет.
На стороне же Российской Федерации выступает только Республика Беларусь и то не по своей воле.
Москва вряд ли решит сменить курс и сесть за стол переговоров. Но одно дело, когда речь идет о растрате госбюджета на игру мышцами, и совсем другое, когда на кону жизни россиян, которых Путин ради своих имперских амбиций готов сделать "пушечным мясом".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии