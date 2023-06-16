Украинские Силы обороны достигают успехов в районе Бахмута — ISW

09:46 19 мая Киев, Украина





В ISW заявили, что соответствующие операции Вооруженных сил Украины являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не начало новой крупной операции. Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и добились значительных тактических успехов в районе Бахмута, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) В ISW заявили, что соответствующие операции Вооруженных сил Украины являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не начало новой крупной операции.

"Несколько российских военкоров утверждают, что украинские силы прорвались через российские линии обороны к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к юго-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута)", — говорится в отчете аналитиков ISW

Также военкоры утверждают, что российская армия отступила с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от этого села, но ВСУ в это село еще не входили.



Глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что армия рф уступила 570 метров территории к северу от Бахмута, что согласовывается с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские Силы обороны продвинулись на 500 метров к северу и на 1000 метров к югу от Бахмута.



Кроме того, представитель Восточных сил полковник Сергей Череватый заявил, что за 18 мая украинские войска продвинулись на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что контратаки ее бойцов расширили украинское выступление в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и глубину.